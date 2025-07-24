وكالات أجنبية تطلق نداءً مشتركاً لإسرائيل للسماح للصحافيين بالدخول إلى قطاع غزة

أطلقت وكالات فرانس برس وإيه بي ورويترز بالإضافة إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نداءً مشتركاً لإسرائيل طالبت فيه بـ"السماح للصحافيين بالدخول إلى القطاع والخروج منه".وقالت وسائل الإعلام في بيانٍ مشترك: "نشعر بقلق بالغ على صحافيينا في غزة الذين أصبحوا غير قادرين على إطعام أنفسهم وأسَرِهِم".