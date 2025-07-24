عراقجي: إيران ستدافع عن حقها في تخصيب اليورانيوم خلال محادثات الترويكا

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام رسمية، أن طهران ستدافع عن حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، في خلال المحادثات المزمعة غدا الجمعة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا.



وأضاف عراقجي أن إيران مستعدة دائما للمضي قدما في برنامجها النووي بطريقة منطقية ومقبولة لطمأنة الدول التي قد تكون لديها مخاوف.