مصدر في حماس لرويترز: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار

أعلن مصدر رفيع المستوى في حركة حماس لرويترز، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب ما وصفها بالمماطلة الإسرائيلية.



وأضاف المصدر أن رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار الأحدث تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الهدنة البالغة 60 يوما.





