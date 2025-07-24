إيران تؤكد حقّها "الثابت" في تخصيب اليورانيوم قبل اجتماع مع الأوروبيين

جددت إيران الخميس التأكيد على حقها "الثابت" في تخصيب اليورانيوم، وذلك قبل اجتماع من المقرّر إجراؤه الجمعة في اسطنبول مع مبعوثين أوروبيين بشأن برنامجها النووي.



وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "خصوصا بعد الحرب الأخيرة (مع إسرائيل)، كان يجب أن يعرفوا (الأوروبيون) أنّ مواقف إيران لا تزال ثابتة وأننا سنواصل التخصيب (اليورانيوم)"، حسبما أفادت وكالة تسنيم للأنباء.