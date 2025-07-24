منتدى دمشق يشهد ولادة اتفاقيات بأكثر من 6 مليار دولار في توقيت سعودي دقيق

لقاء أردنيّ أميركيّ: تطوير للعلاقة وبحث في مستجدات المنطقة

لقاء أردنيّ أميركيّ: تطوير للعلاقة وبحث في مستجدات المنطقة

حماس سلّمت ردّها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة