12 قتيلا وأكثر من 100 مصاب في انفجارات في مستودع أسلحة في سوريا

قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب نحو 120 بجروح الخميس جراء سلسلة انفجارات في مستودع للأسلحة في شمال غرب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد إنّ "انفجارات عنيفة وقعت داخل مستودع تابع للحزب التركستاني الإسلامي شرقي بلدة الفوعة وبالقرب من بلدة معرة مصرين في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، أدت إلى مقتل 12 شخصا".



وأضاف أنّ "بينهم امرأة وطفل واثنين مجهولي الهوية"، مشيرا إلى أنّ الحصيلة مرشحة للارتفاع.



والحزب الإسلامي التركستاني هو فصيل جهادي نشط في إدلب التي كانت معقل هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، ومنها أطلقت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الهجوم الذي انتهى بالإطاحة ببشار الأسد.



وفي سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن الوزارة وزارة الصحة قولها إن "أربعة أشخاص ارتقوا وأصيب 116 آخرون في حصيلة غير نهائية للانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي".