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السعودية توقع اتفاقيات استثمارية بـ6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء سوريا
أخبار دولية
2025-07-24 | 13:56
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السعودية توقع اتفاقيات استثمارية بـ6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء سوريا
وقعت السعودية اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية في البلاد الخارجة من حرب مدمرة.
وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمته خلال منتدى الاستثمار السوري السعودي في القصر الرئاسي بدمشق: "سنشهد في هذا المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي".
وبحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ومسؤولين آخرين، وصف وزير الاقتصاد السوري محمد الشعار المنتدى بأنه "محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين".
وقال الفالح إنه في قطاع البنية التحتية، سيتم توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال سعودي بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت.
وأضاف أن شركات الاتصالات السعودية ستستثمر أربعة مليارات ريال "بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني".
ومن المتوقع أيضا أن تستفيد قطاعات أخرى، من بينها الزراعة والمالية من اتفاقيات منفصلة.
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