نتنياهو: على حماس ألا تفسر رغبتنا في التوصل إلى اتفاق على أنها "ضعف"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن على حركة حماس ألا تنظر إلى استعداد اسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة على أنه "ضعف".



وقال نتنياهو في خطاب: "نعمل على التوصل إلى اتفاق جديد للإفراج عن رهائننا، لكن إذا فسرت حماس استعدادنا للتوصل إلى اتفاق على أنه ضعف أو فرصة لفرض شروط استسلام من شأنها أن تُعرض دولة إسرائيل للخطر، فهي ترتكب خطأ فادحا".