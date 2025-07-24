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ستارمر يعلن محادثات "طارئة" بين لندن وباريس وبرلين الجمعة بشأن الوضع في غزة
أخبار دولية
2025-07-24 | 14:26
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ستارمر يعلن محادثات "طارئة" بين لندن وباريس وبرلين الجمعة بشأن الوضع في غزة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن محادثات "طارئة" بين باريس ولندن وبرلين الجمعة لمناقشة الوضع في قطاع غزة حيث "المعاناة والمجاعة... لا يمكن وصفها ولا الدفاع عنها"، وفق قوله.
وقال ستارمر في بيان: "سأجري اتصالا طارئا غدا مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، سنناقش في خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة"، مضيفا أن وقف إطلاق النار في المستقبل في غزة "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية".
أخبار دولية
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