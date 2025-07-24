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نائب الرئيس الفلسطيني يرحّب بإعلان ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين

أخبار دولية
2025-07-24 | 15:59
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نائب الرئيس الفلسطيني يرحّب بإعلان ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين
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نائب الرئيس الفلسطيني يرحّب بإعلان ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين

رحّب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بإعلان الرئيس الفرنسي أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، معتبرا أنه "يمثّل التزام فرنسا بالقانون الدولي".
     
وشكر الشيخ في تغريدة على حسابه على موقع إكس ماكرون على رسالته الموجهة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي قال فيها إنه سيعلن في أيلول رسميا اعتراف بلاده بدولة فلسطين.

كما شكر المملكة العربية السعودية "على الجهد الكبير الذي بذلته مع فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين".

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