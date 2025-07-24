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نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي: قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين "دعم مباشر للإرهاب"
أخبار دولية
2025-07-24 | 16:19
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نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي: قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين "دعم مباشر للإرهاب"
انتقد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي ياريف ليفين قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ووصفه بأنه "نقطة سوداء في التاريخ الفرنسي ودعم مباشر للإرهاب".
وقال ليفين الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل، إن "القرار المخزي" الذي اتخذته فرنسا يعني أن "الوقت قد حان الآن لتطبيق السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
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