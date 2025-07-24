ترامب: عقدت "اجتماعا جيدا" مع رئيس البنك المركزي باول

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه عقد "اجتماعا جيدا" مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، وأنه لم يحدث أي توتر في مناقشاتهما.



وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أننا عقدنا اجتماعا جيدا. لا، لم يكن هناك أي توتر".



وقام ترامب بجولة في مبنى الاحتياطي الاتحادي في واشنطن اليوم.