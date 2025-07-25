روبيو: اعتزام ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين "قرار متهوّر" ترفضه واشنطن بشدّة

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ترفض بالكامل ما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن اعتزام باريس الاعتراف قريبا بدولة فلسطين، محذّرا من أن هذا "القرار المتهوّر" يُعيق الجهود الرامية لتحقيق السلام.



وكتب روبيو في منشور على منصة إكس: "هذا القرار المتهوّر لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق عملية السلام. إنه صفعة على وجه ضحايا السابع من تشرين الأول/أكتوبر"، اليوم الذي شنّت فيه الحركة الفلسطينية هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أشعل فتيل حرب ما زالت مستمرة حتى اليوم في قطاع غزة.