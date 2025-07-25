"حل الدولتين هو الحل الوحيد"... رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين

رحّب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بإعلان فرنسا أنها ستنضم إلى إسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطين، لافتا الى أن هذه الخطوة من شأنها أن "تحمي" حل قيام دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب.



وجاء في منشور على منصة إكس لسانشيز الذي يُعتبر معارضا بشدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة: "معا، يتعيّن علينا حماية ما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تدميره. حل الدولتين هو الحل الوحيد".