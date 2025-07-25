حماس ترحب بعزم ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين وتناشد سائر الدول أن تحذو حذوه

رحّبت حركة حماس بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول المقبل، مناشدة سائر الدول ولا سيما الأوروبية منها أن تحذو حذوه.



وأعلنت حماس في بيان، أنّها ترحّب بقرار ماكرون بوصفه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم" و"تطورا سياسيا يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية".



وناشدت سائر الدول ولا سيما الأوروبية منها أن تحذو حذو فرنسا في هذا المجال.