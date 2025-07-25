الأردن يثمّن نيّة فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين: "خطوة في الاتجاه الصحيح"

رحّبت وزارة الخارجية الأردنية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول المقبل، معتبرة هذا القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح".



وأعلنت الوزارة في بيان، أنّ المملكة "تثمّن قرار الرئيس الفرنسي باعتباره خطوة مهمة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني".