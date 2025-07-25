أستراليا: ينبغي بذل كل جهد ممكن لإنهاء معاناة سكان غزة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنه يجب بذل كل جهد ممكن لحماية أرواح الأبرياء وإنهاء معاناة وجوع سكان غزة، واصفا الوضع بأنه "كارثة إنسانية".



وقال ألبانيزي في بيان: "لا يمكن تجاهل أو الدفاع عن منع إسرائيل للمساعدات وقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون للحصول على الماء والغذاء".