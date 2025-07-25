رئيس الوزراء التايلاندي: المواجهات مع كمبوديا "قد تتحول إلى حرب"

حذّر رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة بومتام ويشاياشاي من أن الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا " قد تتحوّل إلى حرب"، فيما تبادل البلدان الضربات لليوم الثاني على التوالي ما أسفر عن سقوط ضحايا.



وقال ويشاياشاي لصحافيين في بانكوك: "إذا ما شهد الوضع تصعيدا، فهو قد يتحوّل إلى حرب، حتّى لو كانت الأمور تقتصر الآن على اشتباكات".