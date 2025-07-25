توم براك: مسؤولون سوريون وإسرائيليون ناقشوا تهدئة الوضع في سوريا خلال محادثات في باريس

أعلن المبعوث الأميركي توم براك أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين ناقشوا تهدئة الوضع في سوريا خلال محادثات جرت بوساطة أميركية في باريس الخميس.



وقال براك على منصة إكس: "هدفنا هو الحوار وخفض التصعيد وحققنا ذلك بالضبط". وأضاف: "كل الأطراف أكدت التزامها بمواصلة هذه الجهود".