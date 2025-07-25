وزير الخزانة الأميركي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن التجارة مع الصين في "وضع جيد" وأنه يمكن لواشنطن المضي لمناقشة إعادة توازن الاقتصاد الصيني مع بكين.



وذكر بيسنت في مقابلة مع لاري كودلو على فوكس بيزنس أن الاقتصاد الصيني "هو أكثر الاقتصادات غير المتناسبة وغير المتوازنة في تاريخ العالم ... وهذا أمر غير مستدام".



وكشف بيسنت أن المسؤولين الأميركيين سيتحدثون مع نظرائهم الصينيين الأسبوع المقبل حول مزايا وقف الصين لمشترياتها من النفط الروسي والنفط الإيراني لبضعة أشهر.