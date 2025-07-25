إطلاق القمر الصناعي الإيراني للاتصالات "ناهيد 2" بصاروخ روسي

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القمر الصناعي الإيراني للاتصالات "ناهيد 2" جرى إطلاقه إلى الفضاء اليوم على متن صاروخ روسي من طراز سويوز.



وذكرت وسائل الإعلام أن القمر الصناعي محلي الصنع أطلق بنجاح من قاعدة فضائية في روسيا.