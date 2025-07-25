انهيار سقف مدرسة في الهند... ومقتل 4 أطفال

أفادت وسائل إعلام هندية بأن أربعة أطفال على الأقل قتلوا وأصيب 17 في ولاية راجاستان بغرب البلاد بعد انهيار سقف مبنى مدرسة حكومية، ولا تزال هناك مخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض.وأظهرت صور، بثتها قنوات إخبارية، تجمع سكان من الولاية حول موقع الانهيار بينما كانت السلطات تزيل الأنقاض باستخدام رافعة.وقال رئيس وزراء الولاية بهاجانلال شارما في منشور على منصة إكس: "صدرت التعليمات إلى السلطات المعنية بضمان توفير العلاج المناسب للأطفال المصابين".ونقلت صحيفة إيكونوميك تايمز عن أميت كومار من الشرطة المحلية قوله لوكالة (بي.تي.آي) للأنباء إن بعض الأطفال المصابين في حالة حرجة.