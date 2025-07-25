زيلينسكي: محادثات بدأت للبحث في لقاء محتمل مع بوتين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مفاوضين من كييف وموسكو بحثا في إمكان إجراء لقاء مباشر بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.وقال زيلينسكي للصحافيين: "نحتاج إلى إنهاء الحرب الذي يبدأ على الأرجح بلقاء بين القادة"، مضيفا: "خلال مباحثات معنا بدأوا بمناقشة الأمر. هذا بحد ذاته تقدم باتجاه صيغة ما للقاء" محتمل.