إيران: محادثات الجمعة حول الملف النووي فرصة "لتصحيح" موقف القوى الأوروبية

رأت إيران أن محادثات الجمعة حول الملف النووي مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا توفر فرصة "لتصحيح" موقف هذه القوى الأوروبية من برنامج طهران النووي.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي أن اجتماع الجمعة في اسطنبول "اختبار في الواقعية للأوروبيين وفرصة قيمة لتصحيح مواقفها من المسألة النووية الإيرانية"، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).