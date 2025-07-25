أطباء بلا حدود: ربع أطفال غزة يعانون من سوء التغذية

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن ربع أطفال غزة بين سن الستة أشهر وخمس سنوات والنساء الحوامل والمرضعات الذين تمت معاينتهم في منشآت المنظمة غير الحكومية الأسبوع الماضي، يعانون من سوء التغذية.



وقالت المنظمة في بيان: "استخدام التجويع كسلاح حرب من جانب السلطات الإسرائيلية في غزة بلغ مستويات غير مسبوقة.. المرضى والعاملون في القطاع الصحي، يعانون من الجوع".