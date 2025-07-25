غروسي: إيران مستعدة لاستئناف محادثات فنية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران أشارت إلى أنها ستكون مستعدة لاستئناف بعض المحادثات على المستوى الفني بشأن برنامجها النووي.



وأشار غروسي خلال تعليقات في سنغافورة الى أن إيران يجب أن تكون واضحة بشأن المرافق والأنشطة لديها.

وعبّر غروسي عن تفاؤله بعودة المفتشين إلى إيران في وقت لاحق من هذا العام.



وأشار الى أنه من المهم البدء بمناقشة سبل استئناف الزيارات إلى إيران.



وقال: "علينا الاتفاق على كيف نبدأ وكيفية القيام بذلك. علينا الاستماع إلى إيران بشأن ما تراه من الاجراءات الاحترازية التي ينبغي اتباعها".