وزير خارجية إيطاليا: الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعترافها بإسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعتراف هذه الدولة الجديدة بإسرائيل.



واعتبر تاياني في اجتماع للحزب المحافظ الذي ينتمي إليه في روما، أن "عدم اعتراف دولة فلسطينية بإسرائيل يعني استحالة حل المشكلة".



وتأتي التعليقات في اليوم التالي لإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في أيلول.