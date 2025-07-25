منظمة الصحة العالمية: مستشفيات السويداء تتعرض لضغط هائل

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستشفيات مدينة السويداء في جنوب سوريا تتعرض لضغط هائل عقب اندلاع اشتباكات طائفية هذا الشهر بين الدروز وقبائل بدوية سورية.



وقالت كريستينا بيثكي ممثلة المنظمة في سوريا للصحفيين في جنيف عبر الفيديو: "الوضع في السويداء قاتم، فالمرافق الصحية تعاني ضغطا هائلا... خدمات الكهرباء والماء مقطوعة والأدوية الأساسية آخذة في النفاد".