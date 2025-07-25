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ألمانيا لا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية في أمد قريب

أخبار دولية
2025-07-25 | 06:22
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ألمانيا لا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية في أمد قريب
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ألمانيا لا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية في أمد قريب

أعلنت الحكومة الألمانية غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في أيلول، أنها "لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أمد قريب".
     
وقالت الحكومة الألمانية في بيان إنها "ما زالت تعتبر الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى الخطوات الأخيرة نحو حل الدولتين"، مؤكدةً أن ألمانيا تولي "أهمية قصوى" لأمن إسرائيل.

أخبار دولية

ألمانيا

دولة فلسطينية

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