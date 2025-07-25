طهران أجرت نقاشًا "جادًا وصريحًا ومفصلًا" مع دول مجموعة الترويكا الأوروبية

أجرت طهران نقاشًا "جادًا وصريحًا ومفصلًا" مع دول مجموعة الترويكا الأوروبية فيما يتعلق بتخفيف العقوبات والملف النوويّ، وفق ما أكّد نائب وزير الخارجية الإيرانيّ كاظم غريب آبادي.



وأوضح أنّ الجانبين قدما أفكارًا محددة.



ولفت إلى أنّ إيران جددت تأكيد مواقفها المبدئية، بما في ذلك ما يسمى بالآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات.



وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار المباحثات في هذا الشأن.