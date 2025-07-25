الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تأكيد في باريس على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها

أخبار دولية
2025-07-25 | 07:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تأكيد في باريس على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تأكيد في باريس على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها

أكّد كل من وزير الخارجية والمغتربين السوريّ أسعد الشيباني ونظيره الفرنسيّ جان نويل باروت والمبعوث الأميركيّ الخاص إلى سوريا توماس باراك دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.

وبحثوا، في لقاء جمعهم في باريس، في التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، وكيفية دعم جهود سوريا في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، واستمرار المشاورات لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار مع قوات سوريا الديمقراطية.

آخر الأخبار

أخبار دولية

باريس

سوريا

وسيادتها

واستقرارها

LBCI التالي
أردوغان: ربما أتحدث مع نظيري الروسيّ لمعرفة إمكان عقد اجتماع قادة في إسطنبول لمناقشة الحرب في أوكرانيا
طهران أجرت نقاشًا "جادًا وصريحًا ومفصلًا" مع دول مجموعة الترويكا الأوروبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-07-17

وزراء خارجية 11 دولة عربية وإقليمية أكدوا دعم أمن سوريا وسيادتها ودانوا الإعتداءات الإسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-19

الرئيس السوري: الدولة السورية وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في الأراضي السورية كافة ونثمن دور الولايات المتحدة بتأكيدها الوقوف إلى جانب سوريا ووحدتها

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-21

بيان لبناني–فلسطيني مشترك: تأكيد على حق العودة وسيادة الدولة والالتزام بالأمن والاستقرار

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-17

وزارة الخارجية الصينية بشأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا: يجب احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:49

وزير الخارجية الإيطالي: لم يعد بإمكاننا القبول بالمجازر والمجاعة في غزة

LBCI
أخبار دولية
09:28

مسؤول إسرائيلي: سيتم استئناف تسليم المساعدات جوا لسكان غزة

LBCI
أخبار دولية
09:22

ترامب: "حماس" لا ترغب في إبرام اتفاق في شأن وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
09:19

أعلى محكمة في فرنسا تقضي ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق بشار الأسد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-07-17

الدفاع المدني: سقوط 5 ضحايا داخل محطة تكرير المياه المبتذلة في خلدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-23

إلغاء مهرجان سياحي سنوي في صيدا.. باسم "التضامن مع غزّة"

LBCI
أخبار لبنان
07:23

الرئيس عون في سن الفيل... زيارة وجولة في شوارعها

LBCI
آخر الأخبار
07:40

إذاعة الجيش الإسرائيليّ نقلًا عن مسؤول عسكريّ: إسرائيل ستسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات إلى غزة ابتداء من الجمعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

استعدادات لاستقبال جورج عبد الله إثر عودته إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:12

الإعلان عن مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في 8 آب... رجي: لبنان عازم على استعادة سيادته على كامل أراضيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سباقات تسلق الهضبة انطلقت من فالوغا ومشاركة لبنانية لافتة في راليات أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لعبة Labubu: من ألف عامٍ من الأساطير إلى ترند الجيل الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الذكاء الإصطناعي في الجامعات... بين الممنوع والمسموح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

زراعة لبنان تعاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

8 مليار دولار من أموال المودعين غير مشروعة... والمحاسبة تبدأ بقانون استرداد الأموال المنهوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بالأرقام: اقتصاد لبنان ينزف بعد الحرب… وهذا هو الحلّ

LBCI
أخبار دولية
13:11

إسرائيل ترفض عرضًا بريطانيًا لنشر أبراج مراقبة على الحدود وتتمسك بالاحتلال بذريعة أمنية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:14

بعد نقله إلى المستشفى... هذا ما كشفته "البطريركية المارونية" بشأن الوضع الصحي للراعي

LBCI
اقتصاد
02:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
صحف اليوم
00:55

لبنان يتفاجأ بطروحات توم براك بشأن مزارع شبعا... (الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
12:18

خططت للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش... توقيف ٣ مواطنين لتأليفهم خلية مؤيدة لداعش

LBCI
أخبار لبنان
04:25

بيان لوزارة الشؤون الإجتماعية بشأن التحويلات المالية عن شهر تموز للمستفيدين من برنامج "أمان"

LBCI
أمن وقضاء
13:00

رجل ثمانيني وزوجته ضحيتا جريمة مروعة في المعاملتين ومشاهد خاصة للـLBCI من داخل مسرح الجريمة

LBCI
أخبار لبنان
01:45

اللبناني جورج عبدالله يخرج من السجن في فرنسا

LBCI
أمن وقضاء
04:47

مبلغ مالي مزيّف مقابل دراجة آلية... قوى الأمن تعمّم صورة محتال محترف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More