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تأكيد في باريس على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها
أخبار دولية
2025-07-25 | 07:59
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تأكيد في باريس على دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها
أكّد كل من وزير الخارجية والمغتربين السوريّ أسعد الشيباني ونظيره الفرنسيّ جان نويل باروت والمبعوث الأميركيّ الخاص إلى سوريا توماس باراك دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.
وبحثوا، في لقاء جمعهم في باريس، في التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، وكيفية دعم جهود سوريا في محاسبة مرتكبي أعمال العنف، واستمرار المشاورات لتنفيذ اتفاق العاشر من آذار مع قوات سوريا الديمقراطية.
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