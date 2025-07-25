أردوغان: ربما أتحدث مع نظيري الروسيّ لمعرفة إمكان عقد اجتماع قادة في إسطنبول لمناقشة الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان أنّه ربما يتحدث مع نظيريه الروسيّ فلاديمير بوتين والأميركيّ دونالد ترامب هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان بالإمكان عقد اجتماع قادة في إسطنبول لمناقشة الحرب في أوكرانيا.



وقال لصحافيين: "بالاتصال مع بوتين وترامب هذا الأسبوع، سنرى ما إذا كان بإمكاننا جمع هذين الزعيمين في إسطنبول".