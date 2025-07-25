نتنياهو: إسرائيل تدرس الآن مع حليفتها خيارات بديلة لإعادة الرهائن من غزة

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل تدرس الآن مع حليفتها الولايات المتحدة خيارات بديلة لإعادة الرهائن من غزة.



كما أكّد أنّها تدرس إنهاء حكم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع وضمان السلام الدائم لإسرائيل.