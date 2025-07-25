ترامب: "حماس" لا ترغب في إبرام اتفاق في شأن وقف إطلاق النار في غزة

اعتبر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أنّ حركة حماس لا ترغب في إبرام اتفاق في شأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن.

وقال ترامب: "لقد انسحبنا من مفاوضات غزة وهذا أمر مؤسف فحماس لم تهتم بإبرام أي صفقة ولا بد من القضاء عليها".

واعتبر أن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين "لا وزن له".

