مسؤول إسرائيلي: سيتم استئناف تسليم المساعدات جوا لسكان غزة

أعلن مسؤول إسرائيلي، أن تسليم المساعدات الإنسانية جوا ستستأنف قريبا في قطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية حادة بعد أكثر من 21 شهرا من الحرب.وأفاد المصدر القريب من الملف لوكالة فرانس برس بأن "عمليات إلقاء المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ستستأنف في الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الإمارات والأردن".