حماس: ويتكوف خالف السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة تماما

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بـ"مخالفة السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة" بعدما أشار إلى تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة.وقال نعيم في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "تصريحات المبعوث الأميركي ويتكوف السلبية، تخالف السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة تماما، وهو يعلم ذلك تماما، ولكنها تأتي في سياق خدمة الموقف الإسرائيلي".