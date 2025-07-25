باريس ولندن وبرلين تدعو إلى "إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة فورا"

دعت باريس ولندن وبرلين في بيان مشترك إلى "إنهاء الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة فورا".



وأضاف البيان: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تسليم المساعدات فورا والسماح بشكل عاجل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بالقيام بعملها لمكافحة المجاعة"، مذكرين إسرائيل بأن عليها "احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".