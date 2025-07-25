تقدم في أحدث جولة محادثات لوقف إطلاق النار في غزة

تحقّق بعض التقدم في أحدث جولة محادثات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي استمرت لثلاثة أسابيع، وفق ما أعلنت مصر وقطر في بيان مشترك.



وأوضحت الدولتان أنّ تعليق المفاوضات للتشاور قبل استئنافها أمر طبيعيّ في سياق تفاوض معقد.



وأشارت الدولتان إلى إحراز بعض التقدم في جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع.



وأكدتان أنّ تعليق المفاوضات لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمرًا طبيعيًا في سياق هذه المفاوضات المعقدة.



وجددت الدولتان التزامهما بمواصلة الجهود لحين التوصل لاتفاق شامل بالشراكة مع الولايات المتحدة.



وقال البيان: "تؤكد الدولتان بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية على التزامهما باستكمال الجهود وصولا إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في القطاع".