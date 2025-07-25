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ستارمر : الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين
أخبار دولية
2025-07-25 | 12:44
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ستارمر : الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين
أكّد رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر أنّ الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يكون جزءًا من خطة أوسع لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على نحو دائم.
وشدد ستارمر على أنّه يعمل مع حلفائه على الخطوات اللازمة لتحقيق السلام في الصراع الدائر في غزة.
وقال في بيان عقب محادثاته مع زعيمي فرنسا وألمانيا: "يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطينية إحدى هذه الخطوات... لكن يجب أن يكون ذلك جزءًا من خطة أوسع تفضي في النهاية إلى حل الدولتين وضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين على نحو دائم".
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