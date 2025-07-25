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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أخبار دولية
2025-07-25 | 16:26
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق.
     
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن". 

أخبار دولية

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صاروخ

اليمن

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