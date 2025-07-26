6 قتلى على الأقل في روسيا في انفجار ناجم عن تسرب غاز

أدى انفجار ناجم عن تسرب غاز في مبنى سكني في مدينة ساراتوف غرب روسيا الجمعة إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 16 وفقدان أربعة آخرين، وفق ما أعلنت السلطات.



وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية عبر تطبيق تلغرام أن "حصيلة القتلى في ساراتوف وصلت إلى ستة".



وذكرت أن من بين الضحايا رجل انتشله المنقذون بعد أن أمضى ست ساعات محاصرا تحت الأنقاض، لكنه توفي لاحقا متأثرا بجروحه.



وذكرت خدمات الطوارئ مساء أن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، حسبما نقلت وكالة تاس للأنباء.



وأفادت السلطات الطبية المحلية بأن 16 شخصا أصيبوا، بحسب وكالة الأنباء.



وأوضحت خدمات الطوارئ أن الانفجار وقع حوالى الساعة الثانية عشرة ظهرا (08,00 ت غ) في مبنى مكون من عشرة طوابق.



وكشف حاكم منطقة ساراتوف (غرب) رومان بوسارغين أن أكثر من 30 شقة دمرت في الانفجار، معلنا يوم حداد.



كما فتح تحقيق في عدم الالتزام بقواعد السلامة، بحسب لجنة التحقيق الروسية.