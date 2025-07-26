كمبوديا تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" مع تايلاند

أعلن سفير كمبوديا لدى الأمم المتحدة أن بلاده تريد "وقفا فوريا لإطلاق النار" مع تايلاند، بعد أن تبادلت الدولتان الجارتان ضربات دامية.



وقال السفير الكمبودي تشيا كيو عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن حضره ممثلو كمبوديا وتايلاند: "طلبت كمبوديا وقفا فوريا لإطلاق النار، من دون شروط، وندعو أيضا إلى حل سلمي للخلاف".