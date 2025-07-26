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لندن تندد بعرض هونغ كونغ مكافآت مالية للمساعدة في اعتقال ناشطين يقيمون في بريطانيا
أخبار دولية
2025-07-26 | 01:10
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لندن تندد بعرض هونغ كونغ مكافآت مالية للمساعدة في اعتقال ناشطين يقيمون في بريطانيا
نددت لندن بعرض سلطات هونغ كونغ مكافآت مالية مقابل المساعدة في اعتقال ناشطين مؤيدين للديمقراطية يقيمون في بريطانيا.
واعتبر وزير الخارجية ديفيد لامي ووزيرة الداخلية ايفيت كوبر في بيان مشترك، أن "إصدار شرطة هونغ كونغ المزيد من أوامر الاعتقال والمكافآت بحق أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة مثال آخر على القمع العابر للحدود".
وأعلنت سلطات هونغ كونغ الجمعة أنها ستقدم مكافآت نقدية مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال 19 ناشطا مؤيدا للديمقراطية يقيمون في الخارج، بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020.
وتتراوح المكافآت من 25 إلى 125 ألف دولار أميركي، حسب الشخص الذي تسعى هونغ كونغ لاعتقاله.
وهذه هي المرة الرابعة التي تلجأ فيها سلطات هونغ كونغ إلى هذا الأسلوب الذي أثار انتقادات شديدة من الدول الغربية، لكن الصين اعتبرت هذه الانتقادات "تدخلا".
وفي بيانهما، دعا لامي وكوبر الصين إلى الكف عن استهداف الأصوات المعارضة في بريطانيا.
وهاجر نحو 150 ألف مواطن من هونغ كونغ إلى بريطانيا بموجب نظام تأشيرات خاص جرى تطبيقه عام 2021.
إلا أن مقترحا حديثا من الحكومة البريطانية لإصلاح قوانين تسليم المطلوبين أثار مخاوف جدية، حيث يخشى البعض من أنه قد يمهد الطريق لاستئناف عمليات التسليم إلى هونغ كونغ التي عُلقت منذ سن قانون الأمن القومي لعام 2020.
وفي بيانهما، قال الوزيران البريطانيان: "ستواصل هذه الحكومة الوقوف إلى جانب شعب هونغ كونغ، بمن فيهم أولئك الذين اتخذوا المملكة المتحدة موطنا لهم. نحن نأخذ حماية حقوقهم وحرياتهم وسلامتهم على محمل الجد".
أخبار دولية
هونغ كونغ
مكافآت مالية
اعتقال
ناشطين
بريطانيا
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