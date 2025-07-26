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مقتل 18 شخصا على الأقل في حادث حافلة بجبال الأنديز في البيرو
أخبار دولية
2025-07-26 | 01:12
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مقتل 18 شخصا على الأقل في حادث حافلة بجبال الأنديز في البيرو
لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب عشرات آخرين الجمعة إثر انقلاب حافلة كانوا يستقلونها في واد بجبال الأنديز في البيرو، وفق ما أفاد مسؤول.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحافلة التي انقلبت إلى جانب نهر، كانت تقل أكثر من 60 شخصا عند انحرافها عن مسارها على طريق متعرج وضيق.
وكانت الحافلة اجتازت نحو ثلثي المسافة من العاصمة ليما إلى وجهتها في مدينة لا ميرسيد.
وقال متحدث باسم الخدمات الصحية في مدينة تارما على مسافة 240 كيلومترا شرق ليما لوكالة فرانس برس: "حتى الآن، سجلنا 18 وفاة نتيجة الحادث".
وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 15 شخصا وإصابة 30، لكن ثلاثة ضحايا توفوا بعد نقلهم إلى المستشفى.
وكان من بين القتلى طفلان.
أخبار دولية
حادث
حافلة
جبال الأنديز
البيرو
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