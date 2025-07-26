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زيلينسكي: أوكرانيا تخوض قتالا عنيفا حول مدينة بوكروفسك الشرقية

أخبار دولية
2025-07-26 | 01:21
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زيلينسكي: أوكرانيا تخوض قتالا عنيفا حول مدينة بوكروفسك الشرقية
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زيلينسكي: أوكرانيا تخوض قتالا عنيفا حول مدينة بوكروفسك الشرقية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا حول مدينة بوكروفسك في الشرق، وهي مركز لوجستي تُعلن روسيا السيطرة على قرى بالقرب منه بشكل شبه يومي.

وكشف زيلينسكي في خطاب، أن القائد الأعلى للجيش الأوكراني أوليكسندر سيرسكي أبلغ اجتماعا لكبار المسؤولين بأن الوضع حول بوكروفسك هو محور الاهتمام الحالي في الحرب التي بدأت بغزو روسيا لأوكرانيا في شباط 2022.

وقال زيلينسكي: "تم تغطية كل الاتجاهات العملياتية، مع التركيز بشكل خاص على بوكروفسك. فهي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام".

وأشار الى أن القوات الأوكرانية "تواصل عملياتها" في المناطق الحدودية في منطقة سومي الشمالية، حيث تمركزت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

وفي منشور على تطبيق تيليغرام، وصف سيرسكي مدينة بوكروفسك وخمسة قطاعات أخرى بأنها من بين أصعب مسارح العمليات على طول الجبهة الممتدة لمسافة ألف كيلومتر.

وكتب سيرسكي: "الاتحاد الروسي يدفع الثمن غاليا لمحاولته شن هجوم صيفي".

وتحاول القوات الروسية منذ أشهر تضييق الخناق على بوكروفسك، مركز الطرق والسكك الحديدية الذي تم إجلاء جميع سكانه تقريبا قبل الحرب وكان يبلغ عددهم نحو 60 ألف نسمة.

وكان سيرسكي قد أكد في أيار أن قوات كييف نجحت في استقرار الوضع حول المدينة، التي تضم أيضا منجم الفحم الوحيد في أوكرانيا والذي يُنتج فحم الكوك لصناعة الصلب في البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس السيطرة على قريتين على جانبي بوكروفسك وهما زفيروف غربا ونوفويكونوميشن شرقا. وأعلنت موسكو قبل أيام "تحرير" قرية ثالثة قرب المدينة وهي نوفوتوريتسك.

ولم يُقر المسؤولون الأوكرانيون بفقدانهم السيطرة على تلك القرى. وذكرت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقرير مسائي أن اثنتين منهما زفيروف ونوفويكونوميشن، كانتا في مناطق تحاول فيها القوات الروسية اختراق الدفاعات الأوكرانية.

أخبار دولية

زيلينسكي

أوكرانيا

بوكروفسك

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