الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

أخبار دولية
2025-07-26 | 01:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن بلاده تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، داعيا الدول إلى تنسيق جهودها في مجالي التطوير والأمن.

وأشار لي في كلمته الافتتاحية في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، الى أن حوكمة الذكاء الاصطناعي لا تزال مجزأة، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق الدولي لتشكيل إطار عمل عالمي معترف به للذكاء الاصطناعي.

ورأى رئيس الوزراء الصيني أن من المهم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير والشمول. وأوضح أن من المهم تعزيز الذكاء الاصطناعي الشامل والعادل حتى تتمكن المزيد من الدول من الاستفادة منه.

وقال: "يجب أن تتمتع كل الدول والشركات بالحق في التنمية والاستخدام المتساوي للذكاء الاصطناعي".

وشدد على أنه لا يجب أن يصبح الذكاء الاصطناعي تهديدا كبيرا للبشرية.

ولفت الى أن التطور العالمي للذكاء الاصطناعي يتسارع والذكاء الاصطناعي ينتقل من مرحلة إدراك العالم إلى تغييره.
 

أخبار دولية

الصين

منظمة عالمية

الذكاء الاصطناعي

LBCI التالي
السلطات في بكين تحذر من كوارث جيولوجية بعد هطول أمطار غزيرة
زيلينسكي: أوكرانيا تخوض قتالا عنيفا حول مدينة بوكروفسك الشرقية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-06-10

عاصي الحلاني يغوص في عالم الذكاء الاصطناعي مطلقا جديده: "اشتكي لله"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-05-05

في مجال الصحة النفسية... علماء يبتكرون برامج دردشة قائمة على الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
2025-07-16

رئيس إنفيديا: الذكاء الاصطناعي الصيني المفتوح المصدر "محفّز للتقدّم العالمي"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-06-18

الذكاء الاصطناعي قد يسبّب كارثة نووية وحرب عالمية ثالثة... هذا ما حذّر منه العلماء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:48

هجوم على مبنى تابع لوزارة العدل في جنوب شرق إيران

LBCI
أخبار دولية
05:37

إصابة شخصين بانفجار في مبنى سكني في اليونان والشرطة تفتح تحقيقا

LBCI
أخبار دولية
03:15

الجيش الإسرائيلي: إطلاق مقذوف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
01:57

في تايوان... تصويت لعزل 24 نائبا معارضا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-06-05

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بدعم غير مشروط لروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-25

معضلة بلدية بيروت تابع: محاولة لانشاء لائحة توافقية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-04-10

مقدّمة النشرة المسائيّة 10-04-2025

LBCI
صحف اليوم
2025-04-24

الشرع يعد بإعادة الشيعة السوريين إلى قراهم (الأخبار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
04:10

بعد قرار مجلس شورى الدولة بشأن الضريبة على المحروقات... هذا ما قاله وزير المال للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
02:55

بعد خروجه من السجن وعودته الى لبنان... هذا ما قاله شقيق جورج عبدالله وأهالي بلدة القبيات للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
16:39

جورج عبدالله في لبنان بعد الإفراج عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

روجيه فغالي يواصل سيطرته على سباقات تسلق الهضبة في بكفيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

استقبال حاشد في مطار بيروت لمنتخب كرة السلة للناشئين ابطال غرب آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إنخفاض تاريخي يهز "ملك العملات"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرار فرنسيّ في شأن دولة فلسطين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

قمة باريس اتفاق جنوب سوريا يرسّخ خطوط إسرائيل الحمراء في السويداء ودرعا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الغربة تصنع تلت اقتصاد لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:16

وفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني

LBCI
صحف اليوم
00:28

في عاليه... تفكيك مخيم تدريبي لحركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" (الشرق الأوسط)

LBCI
فنّ
04:30

لبنان يودّع الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني

LBCI
أخبار لبنان
07:03

بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية... الجيش يشارك في إخماد حرائق في قبرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

دواء قاتل في الاسواق...احذروه

LBCI
أخبار لبنان
08:22

وصول جورج عبدالله إلى مطار بيروت: على المقاومة أن تستمر وهي ليست ضعيفة

LBCI
خبر عاجل
07:25

لمدة 3 أيام... منع مرور السير باتجاه أنفاق المطار ليلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إنخفاض تاريخي يهز "ملك العملات"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More