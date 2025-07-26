الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن بلاده تقترح إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، داعيا الدول إلى تنسيق جهودها في مجالي التطوير والأمن.وأشار لي في كلمته الافتتاحية في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، الى أن حوكمة الذكاء الاصطناعي لا تزال مجزأة، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق الدولي لتشكيل إطار عمل عالمي معترف به للذكاء الاصطناعي.ورأى رئيس الوزراء الصيني أن من المهم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الخير والشمول. وأوضح أن من المهم تعزيز الذكاء الاصطناعي الشامل والعادل حتى تتمكن المزيد من الدول من الاستفادة منه.وقال: "يجب أن تتمتع كل الدول والشركات بالحق في التنمية والاستخدام المتساوي للذكاء الاصطناعي".وشدد على أنه لا يجب أن يصبح الذكاء الاصطناعي تهديدا كبيرا للبشرية.ولفت الى أن التطور العالمي للذكاء الاصطناعي يتسارع والذكاء الاصطناعي ينتقل من مرحلة إدراك العالم إلى تغييره.