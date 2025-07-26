السلطات في بكين تحذر من كوارث جيولوجية بعد هطول أمطار غزيرة

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن السلطات في العاصمة الصينية بكين أصدرت تحذيرا من احتمال وقوع كوارث جيولوجية مثل الانهيارات الأرضية والطينية في 10 من أحياء المدينة الستة عشر.



ويأتي هذا التحذير بعد هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة، فيما حذرت سلطات المدينة أيضا من احتمال حدوث سيول في المناطق الجبلية اليوم.