الجيش الإسرائيلي: إطلاق مقذوف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "مقذوفا" تم إطلاقه من قطاع غزة باتجاه إسرائيل السبت.



وجاء في بيان الجيش: "رُصد مقذوف عبر قطاع غزة من الجنوب، وسقط على الأرجح في منطقة مفتوحة"، مشيرا إلى عدم ورود إصابات.