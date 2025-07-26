روسيا: قواتنا سيطرت على قريتين في أوكرانيا

نقلت وكالة ريا نوفوسيتي للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم السبت إن قواتها سيطرت على قريتين في شرق أوكرانيا، وهما زيليني هاي في منطقة دونيتسك ومالييفكا في منطقة دنيبروبتروفسك.



ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من تقرير ساحة المعركة.