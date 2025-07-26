تلفزيون: سوريا وإسرائيل بحثتا إحتواء التصعيد في جنوب سوريا

ذكرت قناة الإخبارية السورية التي تديرها الدولة اليوم السبت نقلًا عن مصدر دبلوماسي أن مسؤولين سوريين وإسرائيليين أجروا محادثات في باريس بوساطة أميركية حول احتواء التصعيد في جنوب سوريا.وقال المصدر الدبلوماسي إن اللقاء لم يسفر عن أي اتفاقات نهائية لكن الجانبين اتفقا على عقد لقاءات أخرى خلال الفترة المقبلة "بهدف مواصلة النقاشات وتقييم الخطوات التي من شأنها تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب".